Суарес заразился коронавирусом. Он не сыграет с «Барсой» и, вероятно, с «Локомотивом»

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Сборная Уругвая сообщила о трех случаях заражения коронавирусом.

Положительные тесты на COVID-19 сдали нападающий Луис Суарес («Атлетико») и вратарь Родриго Муньос («Серро Портеньо»), а также сотрудник команды Матиас Фарал.

Таким образом, оба футболиста не смогут принять участие в матче квалификации ЧМ-2022 года против сборной Бразилии, который состоится завтра.

Суарес пропустит игры Ла Лиги против «Барселоны», своего бывшего клуба, и «Валенсии», а также, вероятно, не сыграет с «Локомотивом» в Лиге чемпионов.

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