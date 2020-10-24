У «Зенита» нет предложений по Дзюбе (Сергей Егоров)

Нападающий Артем Дзюба, вероятно, не уйдет из .

По информации журналиста , у сине-бело-голубых нет предложений о трансфере форварда.

При этом в июле 2018 года китайский «Шанхай Шеньхуа» был готов предложить за Дзюбу 15 млн евро, а игроку давали контракт с зарплатой 6,5 млн евро в год (в «Зените» форвард зарабатывал около 3,4 млн евро в год). Однако, как сообщается, футболист не был готов к переходу в китайский чемпионат.

Ранее появилась информация о том, что 32-летний футболист может перейти в клуб из МЛС или Катара. Затем эти сведения были опровергнуты.

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