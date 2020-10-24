Дзюбу шантажировали на 5 млн долларов, из «Спартака» уходит глава селекции, 33 миллиона для Месси и один для Ковальчука, у Салаха коронавирус и другие новости утра

1. Артем Дзюба стал жертвой шантажа – за слитое видео у него требовали 5 млн долларов. У Владимира Быстрова есть решение, как не вляпываться в подобные истории. Геннадий Орлов считает, что капитан «Зенита» не заслужил такого отношения ни от болельщиков, ни от главного тренера сборной России. На фоне последних событий Дзюбе дали дополнительный день отдыха, но уже сегодня он возвращается к тренировкам.

2. Нариман Акавов покидает пост главы селекционного отдела «Спартака», несмотря на то, что пришел в клуб только в августе. По слухам, руководство уволило его, оставшись неудовлетворенным проделанной работой, однако сам Акавов заявил, что решение уйти – его собственное. При этом Шамиль Газизов просил его остаться в команде.

3. На «Барселону» могут свалиться новые финансовые трудности – Неймар намерен отсудить у клуба более 43 млн евро по делу о невыплате бонусов. Но при этом бразилец хочет вернуться, полагая, что разборки с предыдущим руководством этому не помешают. А еще «Барсе» летом предстоит выплатить 33 млн евро Лео Месси – бонус за лояльность. Может, это поднимет аргентинцу настроение после перепалки с арбитром в игре с Парагваем.

4. Илья Ковальчук готов вернуться в КХЛ, если ему предложат зарплату один миллион долларов. Агент хоккеиста от комментариев отказался.

5. У Мохамеда Салаха выявлен коронавирус. Египетская федерация удалила первое сообщение о заражении, однако после повторного теста подтвердила, что в обоих случаях был положительный результат.

6. Серхио Рамос может покинуть «Реал» – в Испании достаточно высоко оценивают вероятность ухода легенды, которого уже ждут в «ПСЖ».

7. Отменен Финал Гран-при по фигурному катанию в Пекине. В ФФКР утверждают, что турнир просто могут перенести на более поздний срок.

8. Появилась информация, что председатель совета директоров «Локо» Мещеряков уйдет из РЖД. Даже точная дата известна – 21 ноября. Он пока все опровергает.

9. Сон Хын Мин признан лучшим игроком октября в АПЛ, Нуну Эшпириту Санту назвали лучшим тренером.

10. На турнире в Линце Екатерина Александрова победила Надю Подорошку, Вероника Кудерметова проиграла Элизе Мертенс.

11. Кобе Брайант заработал за год 20 млн долларов и стал 6-м в рейтинге мертвых знаменитостей Forbes.

12. «Арсенал» решил не возвращать к работе Джерри Куая, 27 лет исполнявшего роль Гуннерзавра.

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