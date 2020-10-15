Коган об отмене Финала Гран-при: «Рассматривается вопрос проведения турнира позже»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган прокомментировал информацию об отмене Финала Гран-при в Пекине.
«Насколько я знаю, речь идет о том, что Пекин не сможет принять Финал Гран-при именно в декабре. В декабре Финала Гран-при не будет, но сам турнир пока не отменяли.
Насколько я знаю, рассматривается вопрос проведения турнира позже», – сказал Коган.
Изначально соревнования были запланированы на 10-13 декабря, однако из-за ограничительных мер, принятых в связи с коронавирусом, турнир перенесли на неопределенный срок.
Сегодня ISU сообщил, что в текущем сезоне Финал Гран-при, который должен был стать тестовым к Олипиаде-2022 в Пекине, проводиться в Китае не будет.