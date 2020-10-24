«Если бы Клопп был темнокожим или англичанином, его бы уволили в первые два года в «Ливерпуле». Барнс о дискриминации в АПЛ

Бывший нападающий «Ливерпуля» , говоря о дискриминации в топ-клубах , заявил, что мерсисайдцы уволили бы тренера в первые два года работы, если бы он был темнокожим.

«Можно создавать любые структуры, но если не поменять восприятие, то ничего не изменится. Приведу в пример Клоппа. Насколько он был действительно успешен в первые два года работы в ? Он отстал от первого места на 25 очков (на 21 в первом сезоне, на 17 – во втором – прим. Sports.ru), но мы верили, что он был подходящим человеком.

В других обстоятельствах он потерял бы работу. Если бы он был темнокожим, его бы уволили в первые два года. Если бы он был англичанином, его бы уволили.

Есть группа людей, которые подвергаются дискриминации в английском футболе, на самом высоком уровне в АПЛ. У клубов топ-6 не будет белого тренера-англичанина.

Да, есть Лэмпард, но это потому, что у него особая связь с «Челси», и это единственная причина, по которой он возглавил «Челси». При других обстоятельствах он бы не получил эту работу», – заявил Барнс.

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