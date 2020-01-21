Ковальчук хочет получать миллион долларов в КХЛ

Нападающий готов рассматривать предложения из .

Как сообщает Sport24, хоккеист может вернуться в Россию, если получит контракт с зарплатой миллион долларов.

Сейчас такого предложения у 37-летнего хоккеиста нет. Агент игрока также ищет варианты в .

Ранее сообщалось о том, что Ковальчук может перейти в «Спартак» до открытия тренировочных лагерей НХЛ.

Минувший сезон форвард начинал в «Лос-Анджелесе», после чего «Кингс» расторгли с ним контракт. Затем россиянин подписал соглашение с «Канадиенс» на правах свободного агента. После этого «Монреаль» обменял нападающего в «Вашингтон».