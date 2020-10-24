Дзюба возобновит тренировки с «Зенитом» завтра. Малком сегодня работал в общей группе

возобновил тренировки после нескольких выходных дней.

Как пишет «Спорт-Экспресс», сегодня с командой не тренировался нападающий , он возобновит работу завтра. и занимались по индивидуальной программе.

С некоторыми ограничениями в общей группе работал полузащитник «Зенита» . Он уже чуть более месяца не выходил на поле, в прошлый раз он сыграл со «Спартаком» (1:1).

21 ноября команда Сергея Семака встретится с «Ахматом». «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице, на одно очко отставая от лидирующего ЦСКА.