Дзюба возобновит тренировки с «Зенитом» завтра. Малком сегодня работал в общей группе

«Зенит» возобновил тренировки после нескольких выходных дней.
Как пишет «Спорт-Экспресс», сегодня с командой не тренировался нападающий Артем Дзюба, он возобновит работу завтра. Сердар Азмун и Себастьян Дриусси занимались по индивидуальной программе.
С некоторыми ограничениями в общей группе работал полузащитник «Зенита» Малком. Он уже чуть более месяца не выходил на поле, в прошлый раз он сыграл со «Спартаком» (1:1).
21 ноября команда Сергея Семака встретится с «Ахматом». «Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице, на одно очко отставая от лидирующего ЦСКА.