Неймар хочет уйти из «ПСЖ» по окончании сезона и вернуться в «Барсу» (Diario Sport)

Нападающий «ПСЖ» не намерен продлевать контракт с парижским клубом.

28-летний бразилец решил покинуть команду по окончании нынешнего сезона, утверждает Diario Sport.

Неймар по-прежнему хочет вернуться в «Барселону», из которой ушел в 2017 году.

План футболиста заключается в том, чтобы убедить руководство продать его этим летом, так как иначе он уйдет свободным агентом, поскольку срок его контракта истекает в 2022 году.

Отмечается, что судебные разбирательства Неймара с предыдущим руководством «Барсы» не должны помешать возможному трансферу в связи со сменой руководства в клубе.