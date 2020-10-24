Неймар хочет уйти из «ПСЖ» по окончании сезона и вернуться в «Барсу» (Diario Sport)

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Нападающий «ПСЖ» Неймар не намерен продлевать контракт с парижским клубом.

28-летний бразилец решил покинуть команду по окончании нынешнего сезона, утверждает Diario Sport.

Неймар по-прежнему хочет вернуться в «Барселону», из которой ушел в 2017 году.

План футболиста заключается в том, чтобы убедить руководство «ПСЖ» продать его этим летом, так как иначе он уйдет свободным агентом, поскольку срок его контракта истекает в 2022 году.

Отмечается, что судебные разбирательства Неймара с предыдущим руководством «Барсы» не должны помешать возможному трансферу в связи со сменой руководства в клубе.

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