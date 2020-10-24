Анатолий Мещеряков: «Никуда не ушел из РЖД, не покидаю «Локо» и не планирую»

Председатель совета директоров «Локомотива» прокомментировал информацию о своем уходе из РЖД.

«Ну, во-первых, я никуда не ушел из РЖД (смеется). Во-вторых, я не уходил из клуба и не планирую.

В-третьих, создана и эффективно работает система, которая не позволит «Локо» остановиться. В-четвертых, совет директоров (а не только я) в полном составе поддерживает то, что было сделано. На этом пока все», – приводит слова Мещерякова журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Фанаты «Локо» озвучили 27 претензий руководству: «Требуем ухода Мещерякова и Кикнадзе. У клуба нет будущего с ними»