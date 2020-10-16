Финал Гран-при по фигурному катанию в Пекине отменен

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Финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21, который должен был пройти в Пекине, не состоится.

Об этом сообщает сайт Международного союза конькобежцев (ISU). 

Изначально соревнования были запланированы на 10-13 декабря, однако из-за ограничительных мер, принятых в связи с коронавирусом, турнир перенесли на неопределенный срок.

Сегодня ISU сообщил, что в текущем сезоне Финал Гран-при, который должен был стать тестовым к Олипиаде-2022 в Пекине, проводиться в Китае не будет. 

ISU рассмотрит вариант переноса соревнований за пределы Китая, сообщает пресс-служба организации. 

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