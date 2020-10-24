«Барса» должна выплатить Месси 33 млн евро бонуса за лояльность летом

должна выплатить форварду Лионелю Месси бонус за лояльность в размере 33 млн евро следующим летом, сообщает ESPN.

Бонус полагается 33-летнему аргентинцу по условиям 4-летнего контракта, подписанного в 2017 году. В феврале 2020 года Месси получил первую часть бонуса за лояльность, также равную 33 млн евро.

Также сообщается, что Месси за продление соглашения получил бонус около 100 млн евро, которые выплачивались ему в течение действия срока контракта.

В 7 матчах нынешнего сезона Ла Лиги Месси забил 3 гола. Его статистика – здесь.