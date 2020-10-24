Орлов о Дзюбе и сборной: «Черчесов погорячился. Артем никого не убил и не изнасиловал. Лобановский и Бесков никогда бы так не поступили»

Журналист Геннадий Орлов высказался о будущем нападающего .

– Уйдет ли Дзюба после скандала?

– Почему Дзюба должен уходить? У него контракт с «Зенитом» на три года. Я думаю, что Черчесов погорячился. Ну, хорошо, капитанскую повязку можно любому другому на время передать, если так уж хочет главный тренер.

А что касается его профессиональных качеств... Он никого не убил, не изнасиловал, не уголовный преступник. Почему надо от игр-то отлучать? Я думаю, это сейчас скажется на выездных наших матчах, 15-го там и следующий матч. Поторопился Черчесов.

Думаю, Лобановский, Бесков никогда бы так не поступили. Понимаете, наоборот, надо, чтобы человек занимался делом своим. А сейчас он один где-то там страдает, еще и пауза была, только сегодня «Зенит» начал тренироваться. Лучше бы наоборот его в дело взять. Он бы еще больше доказывал свое умение играть в футбол, как это произошло во втором тайме матча с «Краснодаром».

Поэтому никуда он не уйдет. У него контракт с «Зенитом» на три года. Будьте спокойны, – сказал Орлов, отвечая на вопрос подписчика в шоу «ГСО Live».