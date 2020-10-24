Акавов сам написал заявление об уходе из «Спартака». Газизов просил его остаться

покидает пост главы селекционного отдела .

Как стало известно Sports.ru, Акавов сам написал заявление об увольнении. По контракту уволить его могли до 8 ноября.

При этом генеральный директор красно-белых пытался убедить его остаться в клубе.

Акавов пришел в «Спартак» в августе этого года, сменив Антона Чистякова, который в феврале перешел в «Спартак» из .

Таким образом, Акавов провел в «Спартаке» лишь одно трансферное окно. При нем состав команды пополнили , и .

Ожидается, что «Спартак» объявит об уходе Акавова в понедельник. В клуб на должность спортивного директора может вернуться .