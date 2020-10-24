Акавов сам написал заявление об уходе из «Спартака». Газизов просил его остаться

Нариман Акавов покидает пост главы селекционного отдела «Спартака».
Как стало известно Sports.ru, Акавов сам написал заявление об увольнении. По контракту уволить его могли до 8 ноября.
При этом генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов пытался убедить его остаться в клубе.
Акавов пришел в «Спартак» в августе этого года, сменив Антона Чистякова, который в феврале перешел в «Спартак» из ЦСКА.
Таким образом, Акавов провел в «Спартаке» лишь одно трансферное окно. При нем состав команды пополнили Александр Кокорин, Остон Урунов и Виктор Мозес.
Ожидается, что «Спартак» объявит об уходе Акавова в понедельник. В клуб на должность спортивного директора может вернуться Дмитрий Попов.