У Дзюбы требовали 5 млн долларов за видео. Он встречался с шантажистом, ФСБ изучает записи с подачи Дюмина («Фонтанка»)

У форварда Артема Дзюбы требовали 5 миллионов долларов, чтобы интимное видео с его участием не появилось в интернете, сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что личность шантажиста известна как самому футболисту, так и правоохранительным органам. Дзюба встречался с этим человеком и записал разговор с требованием денег.

Сейчас всю информацию о нем изучают в центральном аппарате ФСБ. Имеющихся записей и информации достаточно для возбуждения уголовного дела по статье о вымогательстве в особо крупном размере. Будет ли оно возбуждаться, пока неизвестно. Это связано с вероятным скандальным характером процесса.

При этом, по данным источника, в органы Дзюба обратился неофициально, через губернатора Тульской области Алексея Дюмина. С экс-охранником президента России Владимира Путина футболист познакомился во время выступления за местный .

Дзюба от комментариев по этим вопросам воздержался. Сообщается, что вымогателю он отказал – и из-за величины запрашиваемой суммы, и из-за отсутствия гарантий. В результате видео было выложено в интернет.

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