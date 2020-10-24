Глава «Уфы» о трансфере Урунова в «Спартак»: «Газизов сам нашел его, привез в Россию, расплатился. Что я мог сказать?»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов в интервью Sports.ru рассказал о работе спортивного директора в уфимском клубе.

– В середине июля вы сказали: «Когда всем занимался Шамиль, казалось, что легко. Теперь, когда мы с Шайбековым это делаем вдвоем, выяснилось, что не все так просто». Три самых непростых вещи?

– Все не упирается только в деньги, но мы не могли не отпустить Фомина в «Динамо» и Урунова в «Спартак», потому что тогда нам было бы нечем платить зарплату. Уверен, если бы заменой ушедшим занимался Газизов, «Уфа» нашла бы более качественных игроков.

У Газизова есть хорошая изворотливость. Например, прошлой зимой у нас не было денег на покупку Урунова, уже тогда был коронавирус, деньги спонсоров в большом количестве тратились на борьбу с ним. Тогда я сказал Газизову: «Мне очень хочется, чтобы мы его взяли, но у меня нет денег. Давай подумаем, что можно сделать, потому что Урунов выстрелит». Газизов сам нашел деньги и купил Остона.

Единственное: мы могли продать Урунова подороже, но Газизов продал его туда, куда считал нужным. У меня не было морального права возразить – с учетом истории покупки.

Газизову закрывали дверь, а он залезал в окно. У Шайбекова такой настырности и уверенности в себе пока нет. Меня вообще трудно назвать полноценным ежедневным руководителем клуба – понятно, что я должен присматривать за клубом от руководства Башкортостана.

При Газизове от меня было достаточно вопроса «Как дела?» Теперь все куда-то летит, командой нужно заниматься, а компетенции Шамиля у меня нет. Поэтому «Уфа» и потеряла несколько мест в таблице.

– Я знаю, что Уруновым интересовались ЦСКА и «Рубин». Я правильно понял, что они предлагали больше, чем «Спартак»?

– Не уверен, что клубы, которые хотели подписать Урунова, будут рады, если я сейчас раскрою детали. Исходя из тех, кого они купили вместо Остона, очевидно, что эти клубы искали полузащитника конкретного типажа.

С этими клубами можно было хорошо поторговаться, но Шамиль сам нашел Урунова, сам привез его в Россию, сам расплатился. Что я мог сказать Газизову? «Нет, теперь мы будем зарабатывать?» Наверное, я не мог так сделать, – сказал Мурзагулов.

Есть ли жизнь без Газизова? Почему долго сидели без денег? Зачем угрожали снятием с РПЛ? Интервью с боссом «Уфы»