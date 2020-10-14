Месси – судье матча с Парагваем: «Ты дважды поднасрал нам»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси резко высказался в адрес арбитра вчерашнего матча квалификации чемпионата мира 2022 года против Парагвая (1:1).

На 21-й минуте бразильский судья Рафаэль Клаус назначил пенальти в ворота аргентинцев. К нему подбежал Месси и стал говорить, что за 4 минуты до этого против игрока его команды было допущено схожее нарушение, однако арбитр никак не отреагировал на этот эпизод.

Во втором тайме, когда счет уже был равным, Месси забил, но его мяч был отменен после консультации с ВАР.

После отмененного гола аргентинец сказал арбитру: «Ты дважды поднасрал нам». Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони кричал со скамейки запасных: «Позор!»