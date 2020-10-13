Вероятность ухода Рамоса из «Реала» – 80%. «ПСЖ» готов подписать его (El Chiringuito TV)

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Ситуация вокруг будущего капитана «Реала» Серхио Рамоса остается неопределенной.

Вероятность того, что испанец покинет клуб этим летом, составляет 80%, сообщил журналист Кристобаль Сориа. 

Кроме того, по информации журналиста Cadena Cope Рафы Альмансы, Рамос может уйти в «ПСЖ». По данным источника, президент парижан Нассер Аль-Хелайфи уже подготовил контракт для игрока и готов пригласить его, если испанец не договорится с «Реалом».

Также утверждается, что Рамос хочет получить контракт на 4 года.

Со статистикой 34-летнего защитника можно ознакомиться здесь.

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