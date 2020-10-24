Геннадий Орлов: «Нормальные люди к Дзюбе относятся положительно. Его вклад в развитие российского футбола и «Зенита» очевиден»

Журналист Геннадий Орлов высказался о неприязни части фанатов «Зенита» к форварду петербуржцев .

– Что нужно сделать Дзюбе, чтобы фанаты стали его уважать?

– Надо завоевать уважение в глазах фанатов. Но фанаты есть разные. Я очень хорошо знаю всю нашу петербургскую торсиду. Есть часть зрителей, которые до сих пор не любят Быстрова, Аршавина, не считают Семака тренером и так по каждому пройдут. Но это их личное мнение, они имеют на него право.

Дзюба по итогам прошлого сезона был признан лучшим футболистом России тренерами и игроками с большим отрывом. Значит, профессиональное сообщество его признает, а вы по каким-то своим причинам нет.

Ну и что с того, что Артем начинал в «Спартаке»? Сейчас же он за «Зенит» играет. Это же профессиональное дело. Это вкусовщина чистой воды. Нормальные люди относятся к Дзюбе положительно. Его вклад в развитие российского футбола и «Зенита» в последние годы очевиден. Поэтому надо сдержаннее на все это смотреть.

Ну, это ультрас, это оголтелые люди. Всегда есть 10-15 процентов оголтелых людей, а есть середина. Надо все-таки стремиться к середине. Если вам что-то не нравится в Дзюбе, ну поиронизируйте, но без обидных выкриков. Все-таки должна быть культура, уважение.

Этот парень выходит, зарабатывает болячки на будущее. У него же все будет болеть – и кости, и мышцы. Профессиональный спорт не бывает без последствий. Поэтому хотя бы за это уважайте его, – сказал Орлов, отвечая на вопрос подписчика в «ГСО Live».

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