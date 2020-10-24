Депутат Госдумы Омаров: «Если бы сверху дали отмашку дать Хабибу звание Героя России – все аплодировали бы этой идее»

Депутат Госдумы Омаров, предложивший присвоить звание Героя России Хабибу Нурмагомедову, ответил на критику идеи со стороны спортсменов, работающих в Госдуме.

«Я в политике с 1999 года – много чего слышал, много чего видел. Если бы я попросил Светлану Журову наградить званием, а я могу еще раз обратиться к Путину, то думаю, она была бы рада такой инициативе. Или Ирину Роднину, или других представителей спорта.

Я уважаю мнение каждого человека, независимо от статуса. Но мнение свое нужно уметь выражать. Я не идеализирую себя, я такой же человек, как и все.

Если бы сверху дали отмашку дать Хабибу звание Героя России – все аплодировали бы этой идее. Как говорится – служить бы рад, да прислуживаться тошно. Я достаточно скромный депутат, не ловлю хайп. Им бы тоже это не помешало», – сказал Омаров.

Журова об идее дать Хабибу звание Героя России: «Я не слышала, чтобы он говорил, что выступает за Россию. Дагестан – да, ислам – да»

Депутат Госдумы попросил Путина дать Хабибу звание Героя РФ: «Уверен, большинство граждан поддержат»