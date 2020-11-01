Кобе Брайант заработал за год 20 млн долларов и стал 6-м в рейтинге мертвых знаменитостей Forbes

Издание Forbes опубликовало ежегодный рейтинг мертвых знаменитостей, чьи имена и после смерти продолжают приносить прибыль их наследникам.

В список вошли 13 знаменитостей, из них только один бывший спортсмен – это легенда Кобе Брайант. Он занял 6-е место.

Доходы от продажи именной коллекции одежды Брайанта, а также тиражей автобиографии оцениваются примерно в 20 млн долларов. За неполный год семья Брайанта смогла продать около 300 тысяч экземпляров автобиографии спортсмена.

Первое место снова занял Майкл Джексон. Права на творчество певца принесли его наследникам 48 млн долларов.

На втором месте – автор детских книг Доктор Сьюз, заработавший 33 млн долларов. Третьим в списке успешных мертвых знаменитостей стал художник Чарльз Шульц. Благодаря продаже прав на использование пса Снупи в новых мультфильмах он заработал 32,5 млн долларов.

5-кратный чемпион НБА Кобе Брайант погиб 26 января 2020 года в результате крушения вертолета.

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