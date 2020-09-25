Неймар требует от «Барсы» выплаты 43,65 млн евро. Он подал апелляцию на прошлое решение суда

Нападающий «ПСЖ» Неймар и продолжают разбирательство, связанное с невыплатой бонусов.

Юристы бразильца потребовали от «блауграны» выплаты 43 млн 650 тысяч евро за продление контракта в 2016 году, а также проценты по этой сумме.

Также Неймар подал апелляцию на июньское решение суда, по которому его обязали выплатить «Барселоне» 6,7 млн евро.

Общая сумма, обсуждаемая в рамках этого разбирательства, составит почти 60 млн евро, сообщают испанские медиа со ссылкой на Cadena SER.

Дело было передано в суд Барселоны.