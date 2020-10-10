Возможно, «Арсенал» видит в нем вымершего динозавра». Джерри Куая, 27 лет исполнявшего роль Гуннерзавра, не позвали обратно в клуб

Дэниэл Куай, сын Джерри Куая, исполнявшего роль маскота «Арсенала» Гуннерзавра, выступил с заявлением после объявления о том, что маскот вернулся в клуб.

Несмотря на возвращение маскота, Джерри Куай больше не будет исполнять его роль. Теперь этим будут заниматься несколько разных людей.

«Мой отец преданно служил «Арсеналу» в столь любимой им роли Гуннерзавра, его альтер-эго, в течение 27 лет (14 первых лет – на добровольной основе!), помогая создавать характер маскота, который был широко известен в мире футбола и за его пределами.

Из-за пандемии «Арсенал» решил включить маскота в план по сокращению расходов. Решение можно понять, так как это больше не было работой на целый рабочий день, но Гуннерзавр не вымер! Просто потерял сердце и душу.

К сожалению, «Арсенал» не смог найти способ включить моего отца в свои новые планы на неполный рабочий день или просто предложить ему шанс передать свое наследие. Возможно, они все-таки видят в нем вымершего динозавра!

«Действовать с достоинством» – ценность «Арсенала», которую я хорошо помню с той поры, когда работал в клубе, и мой отец, безусловно, ценил это. Однако я не думаю, что ему ответили взаимностью, с учетом того, как закончилось его путешествие.

Я благодарю Месута Озила и сотни болельщиков «Арсенала» за слова поддержки и пожертвования. Это много значит для моего отца. Но дело было не в деньгах, а в преданности моего отца и памяти о 27 годах в роли Гуннерзавра. Все собранные средства будут переданы благотворительным организациям, которые важны для моего отца», – написал Дэниэл.

«Арсенал» все-таки вернул Гуннерзавра! Клуб пытался сэкономить, но откатился из-за ярости фанов и Венгера