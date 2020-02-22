«Равных условий в биатлоне давно нет. Россия – изгой, которому ничего нельзя». Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев о допинге

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону считает, что российским спортсменам не позволят соревноваться в равных условиях в предстоящем сезоне.

«Прежде всего, от сезона я жду необъективности результатов из-за происходящего сейчас в мировом спорте с допингом.

У всех уже мозоль на языке от того, что Россия во всем виновата и является главным злодеем в области допинга. Здравомыслящие люди еще не признаются вслух, но понимают, что это все перебор и не соответствует действительности. Соответственно, не может быть речи об объективном отношении к результатам и равным условиям, про которые написано еще в Олимпийской хартии.

Но равных условий давно нет, есть избранные, перед которыми горит зеленый свет, им можно все, и даже закрывать глаза на какие-то огрехи, а есть изгои, такие как Россия, которым априори нельзя ничего. Они враги, и их надо держать в жестких условиях.

Но люди, которые так думают, плохо знают вековую историю. Им надо поинтересоваться и понять, что Россию победить невозможно. У нас иммунитет против всякого рода мерзавцев и негодяев, которые в разные исторические периоды пытались завоевать Россию, уничтожить ее, а в итоге все оборачивалось против них самих», – сказал Васильев.