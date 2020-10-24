Россия и Молдова сыграли 0:0, Дзюбу поддержали активистки у Большого театра, все участники Евро известны и другие новости утра

1. Россия не выиграла у Молдовы – 0:0. Сборная не побеждает 4 матча подряд. Россия – первая команда после Андорры, не забившая Молдове. Соперник пропускал 13 игр подряд и почти всегда терпел поражения.

2. Состоялись финалы квалификации Евро-2020. Право выступить на турнире следующим летом получили Шотландия, Словакия, Венгрия и Северная Македония, которая впервые вышла на Евро благодаря голу 37-летнего Пандева на поле Грузии. Все группы теперь окончательно сформированы.

В Южной Америке уже идет квалификация ЧМ-2022. В 3-м туре Аргентина не справилась дома с Парагваем (1:1).

3. Дзюбу на фоне скандального видео поддержали активистки в Москве, показав у Большого театра баннеры «Все делают это» и «Не стыдно».

4. Лучший футболист прошлого сезона Левандовски поблагодарил Sports.ru за мурал в Варшаве.

5. Клаттенбург или Мажич могут сменить Кашшаи в департаменте судейства РФС.

6. В КХЛ ЦСКА победил «Салават», СКА разгромил «Витязь», «Ак Барс» проиграл «Трактору».

7. Медведев на итоговом турнире ATP попал в группу с Джоковичем, Зверевым и Шварцманом, Рублев – с Надалем, Тимом и Циципасом.

8. В баскетбольной Евролиге ЦСКА победил «Басконию», «Барселона» крупно обыграла «Фенербахче», «Маккаби» разгромил «Жальгирис».

9. Биатлонист Бабиков выиграл контрольный масс-старт сборной России, Гараничев – 2-й, Сучилов – 3-й. Известны новые критерии отбора: на декабрьские этапы Кубка мира и ЧМ-2021 все попадут по решению тренеров.

10. 13-летняя фигуристка Акатьева первой в истории исполнила два четверных прыжка и тройной аксель в одной программе.

Далее цитаты тренера сборной России.

Черчесов – Губерниеву про Сафонова: «Или он ваш сын внебрачный, или почему вы все время про него спрашиваете?»

Черчесов об отсутствии Дзюбы: «Это к футболу имеет отношение? По-моему – нет. Следующий вопрос»

Черчесов о характере игры: «В Турции с нежного футбола перейдем на другой. Получили пищу для размышлений»

Далее иные цитаты.

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