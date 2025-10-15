Пятибратов хотел бы возглавить «Спартак»: «Кто не хотел бы? Это бренд, высочайший уровень. Я на 100% готов заменить Станковича. Нестабильная игра – его вина»

Дмитрий Пятибратов заявил, что хотел бы возглавить «Спартак».

«Я против иностранных тренеров, которые не соответствуют уровню и амбициям РПЛ. Когда приезжают топовые легионеры, мы все получаем удовольствие от их игры – так бы хотелось и с тренерами.

Станкович ? Он был замечательным футболистом, но как тренер еще не реализовал себя в полной мере. Нестабильная игра «Спартака» – это его вина, ведь состав у них один из сильнейших в лиге. Пока я его работу не понял, хотелось бы увидеть его задуманные идеи, так как в игре этого на данный момент нет. Ни в коем случае не осуждаю его, но он должен был уже показать свой уровень, ведь в России работает долгое время.

Например, Галактионов – все понимают его футбол, как и стиль Карпина . А что у «Спартака »? Постоянная ротация, игра либо в два, либо в три защитника. Красно-белые должны быть более убедительными.

Конечно, я хочу работать в «Спартаке». Кто не хотел бы? Покажите этого человека. Это бренд, высочайший уровень – клуб, о котором мечтает подавляющее количество тренеров.

Готов ли я заменить Станковича? Я на 100 процентов готов заменить Деяна в «Спартаке», – сказал экс-тренер «Факела».

«Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 18 очков после 11 туров.