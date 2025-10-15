  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кокорин о тюрьме: «В СИЗО было тяжело, а лагерь – как детский. Все нормальные арестанты пашут, а мы играем в футбол. Думаю, было распоряжение сверху, чтобы с нами ничего не случилось»
9

Кокорин о тюрьме: «В СИЗО было тяжело, а лагерь – как детский. Все нормальные арестанты пашут, а мы играем в футбол. Думаю, было распоряжение сверху, чтобы с нами ничего не случилось»

Александр Кокорин высказался о времени в тюрьме.

– Что вам дал опыт в тюрьме? Как бы вы сформулировали главную эмоцию?

– Понимаю, что везде – люди. Где бы ты ни оказался. И относиться к ним надо как к людям – спасибо родителям, они меня так воспитали. А главная эмоция – жаль, что порой у нас так происходит.

Не беру себя. Понятно, многих послушать – там все ни за что сидят. Но я видел 70-летнюю бабушку, которая работала в Сбербанке, и что-то случилось по финансовой составляющей. Ну есть же куча других способов помимо лагеря! Она явно не опасна для общества и никуда не сбежит! Инвалиды без ног...

Мы именитые, у нас огласка, нас ведут, снимают, показывают. А там столько народу, который прибили, выкинули, и о них никто не узнает... 2025 год – все же можно выстроить по-человечески.

– Какие-то серьезные эксцессы в заключении у вас были?

– Нет. Надо отдать должное – не знаю, были ли это приказы... Все-таки думаю, что какое-то распоряжение было сверху, чтобы с нами ничего не случилось. Это прямо чувствовалось. В СИЗО нас изолировали, а в лагере вообще был начальник, который болеет за «Динамо». Он просто вышел в кепке и майке команды! И говорит: «Играйте в футбол!»

– И что было за ощущение, когда вы там играли в футбол?

– Это было счастье. Как бы это смешно ни звучало.

– Ну почему же смешно. Ваше дело жизни, которого вы лишились.

– Все нормальные арестанты с утра идут на работу и пашут до шести вечера, а мы идем играть в футбол.

– Работа у вас тяжелая была?

– Смешная, рутинная. За блок сигарет ты там будешь коронован. Конечно, нам помогали. У нас были большие возможности, доступ ко всему. Онлайн можно было заказывать нормальные посылки. Это не та тюрьма, как мне представляется, была раньше. В СИЗО еще было тяжело, условия стремные. А лагерь у меня на родине, в Белгородской области, в Алексеевке – как детский.

– Эта история сильно изменила вас как человека?

– Процентов на 20. Я начал ценить то, что имею, и понимать, как это быстро можно потерять. В остальном же считаю, что правильно жил, был нормально воспитан. Меня воспитали так, что за семью нужно стоять. Поэтому и говорю: не уверен, что снова не подерусь, если оскорбят мою маму и моего брата, – сказал нападающий «Ариса». 

Кокорин о драке с Паком: «Не уверен, что не ударил бы его еще раз, если бы он сказал то же, что и тогда. Если ты так разговариваешь, то должен быть готов постоять за себя»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАрис Лимасол
logoАлександр Кокорин
logoвысшая лига Кипр
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Кокрин о зарплатах футболистов: «В России вообще дают слишком рано слишком много. Но не мы же эти суммы себе прописываем! Нам что, отказываться?»
23 минуты назад
Де Йонг продлил контракт с «Барсой» до 2029-го. Отступные – 500 млн евро
832 минуты назад
Андрей Талалаев: «Нравится работать против иностранных тренеров – чем их больше, тем легче нам. Очень любил играть против Слишковича, против Станковича – 3:0 обыграли «Спартак»
4137 минут назад
Деян Станкович: «Я сделал много хорошего в «Спартаке», это факт. В клубе сменилось много тренеров – проблема всегда была в них?»
2544 минуты назад
Аленичев назвал «Спартак» самым популярным клубом России: «Из 10 человек 7 будут спартаковскими болельщиками. «Зенит» даже не близко»
16сегодня, 11:33
Станкович о критике: «Я мишень потому, что я иностранец! Это единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности»
71сегодня, 11:30
Йылдыз интересен «Челси», «Арсеналу» и «Барсе». Вингер хочет, чтобы «Ювентус» повысил ему зарплату с 1,7 млн евро до 6 млн (La Gazzetta dello Sport)
14сегодня, 11:22
«Шахтер» из ДНР с 2026-го будет выступать во Второй лиге России. Домашние матчи будут играть в Крыму (Sport Baza)
28сегодня, 11:15
Пятибратов хотел бы возглавить «Спартак»: «Кто не хотел бы? Это бренд, высочайший уровень. Я на 100% готов заменить Станковича. Нестабильная игра – его вина»
17сегодня, 11:11
ФИФА поможет восстановить все футбольные объекты в Газе, заявил Инфантино: «Роль футбола – поддерживать, объединять, давать надежду. Мы создадим возможности для детей»
13сегодня, 10:56
Ко всем новостям
Последние новости
Скоулз об «МЮ»: «Хейлунд не справился с давлением – его отпустили и купили такого же Шешко. Беньямин начал неплохо, но где в этом здравый смысл?»
6 минут назад
Мостовой об увольнении Парфенова из «Торпедо» и назначении Кононова: «Проблемы часто возникают из-за того, что в командах много нефутбольных людей. А им многого не понять»
122 минуты назад
«Ростов» покинет спортивный директор Рыскин, работавший с 2017-го. Ранее из клуба ушел президент Арутюнянц («СЭ»)
22 минуты назад
Фонбет Кубок России. «Енисей» принимает «Уфу», «Родина» против «Челябинска», «Факел» сыграет с «Уралом» в четверг
сегодня, 11:31Live
«Пари НН» принимает «Акрон». Ждем всех на домашнем матче против тольяттинцев!
сегодня, 11:00Реклама
РФС и Jögel продлили сотрудничество до 2030 года. Компания экипирует сборную с 2024-го
2сегодня, 11:00
Фанаты Англии скандировали «Тухель, мы будем петь, когда захотим» и «Достаточно ли мы громкие для тебя?» во время игры с Латвией. Тренер был недоволен поддержкой на игре с Уэльсом
2сегодня, 10:38
В академии «Локомотива» открылся новый аналитический класс для тренеров
1сегодня, 10:15
Сатпаев, Харебашвили, Хасанов, Дро, Мбайе, Бомба, Камарда, Пальма – в топ-60 самых перспективных молодых игроков по версии The Guardian
4сегодня, 09:49
Кин о Рэшфорде: «Он был частью проблемы «МЮ». Маркус должен был задавать стандарты. Фанатов раздражал его язык тела – он не возвращался в защиту и не прессинговал»
10сегодня, 09:26