Мажич или Клаттенбург могут сменить Кашшаи в департаменте судейства РФС

может покинуть пост руководителя департамента судейства в конце 2020 года.

Его, скорее всего, заменит иностранный специалист. По информации «Спорт-Экспресса», новым главой судейства могут стать серб Милорад Мажич или англичанин .

Оба бывших рефери заканчивали судейскую карьеру в Китае и сейчас работают на управленческих должностях: Мажич на Кипре, Клаттенбург – в Греции.

Мажич работал на чемпионатах мира в 2014-м и 2018-м, а также на . Он судил матч за Суперкубок УЕФА-2017, финал Кубка конфедераций-2017 и финал Лиги чемпионов-2018.

Клаттенбург в 2016 году судил финальные матчи ЛЧ и первенства Европы, а в 2014-м – игру за Суперкубок УЕФА.

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