Мажич или Клаттенбург могут сменить Кашшаи в департаменте судейства РФС

Теги премьер-лига Россия РФС судьи Марк Клаттенбург Виктор Кашшаи Милорад Мажич ДСИ Спорт-Экспресс Футбол

Виктор Кашшаи может покинуть пост руководителя департамента судейства РФС в конце 2020 года.

Его, скорее всего, заменит иностранный специалист. По информации «Спорт-Экспресса», новым главой судейства могут стать серб Милорад Мажич или англичанин Марк Клаттенбург.

Оба бывших рефери заканчивали судейскую карьеру в Китае и сейчас работают на управленческих должностях: Мажич на Кипре, Клаттенбург – в Греции.

Мажич работал на чемпионатах мира в 2014-м и 2018-м, а также на Евро-2016. Он судил матч за Суперкубок УЕФА-2017, финал Кубка конфедераций-2017 и финал Лиги чемпионов-2018.

Клаттенбург в 2016 году судил финальные матчи ЛЧ и первенства Европы, а в 2014-м – игру за Суперкубок УЕФА.

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