Шотландия, Словакия и Венгрия вышли на Евро. Все группы сформированы

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В четверг, 12 ноября, состоялись финальные матчи отборочного турнира Евро-2020.

Право выступить на турнире получили сборные Северной Македонии, Венгрии, Шотландии и Словакии, обыгравшие соперников из Грузии, Исландии, Сербии и Северной Ирландии соответственно.

Теперь окончательно сформированы все группы Евро-2020.

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия.

Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.

Чемпионат Европы был отложен на год в связи с пандемией коронавируса и пройдет летом 2021-го.

На Евро вышла Северная Македония – почему она вдруг северная? Разве есть южная?

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