Шотландия, Словакия и Венгрия вышли на Евро. Все группы сформированы

В четверг, 12 ноября, состоялись финальные матчи отборочного турнира Евро-2020.

Право выступить на турнире получили сборные Северной Македонии, Венгрии, Шотландии и Словакии, обыгравшие соперников из Грузии, , и Северной Ирландии соответственно.

Теперь окончательно сформированы все группы Евро-2020.

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.

Группа D: Англия, Хорватия, , Чехия.



Группа E: Испания, Швеция, Польша, .

Группа F: , Португалия, Франция, Германия.

Чемпионат Европы был отложен на год в связи с пандемией коронавируса и пройдет летом 2021-го.

На Евро вышла Северная Македония – почему она вдруг северная? Разве есть южная?