Шотландия, Словакия и Венгрия вышли на Евро. Все группы сформированы

В четверг, 12 ноября, состоялись финальные матчи отборочного турнира Евро-2020.
Право выступить на турнире получили сборные Северной Македонии, Венгрии, Шотландии и Словакии, обыгравшие соперников из Грузии, Исландии, Сербии и Северной Ирландии соответственно.
Теперь окончательно сформированы все группы Евро-2020.
Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.
Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.
Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.
Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.
Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия.
Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.
Чемпионат Европы был отложен на год в связи с пандемией коронавируса и пройдет летом 2021-го.
На Евро вышла Северная Македония – почему она вдруг северная? Разве есть южная?