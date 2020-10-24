Левандовски благодарен Sports.ru за мурал в Варшаве: «Вау, я впечатлен! Спасибо за сюрприз!»

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски поблагодарил Sports.ru за граффити в его родном городе Варшаве после признания поляка лучшим футболистом года по версии сайта.

«Вау! Я должен сказать, я впечатлен.

Спасибо, Sports.ru, за этот удивительный сюрприз в Варшаве!

Спасибо большое, берегите себя», – сказал поляк.

Sports.ru подготовил граффити, посвященное Левандовскому, совместно с Parimatch.

Роберт Левандовски – лучший футболист года по версии Sports.ru. Вы за него проголосовали, а мы нарисовали граффити в его родном городе

«Отличная работа». Левандовски лайкнул и прокомментировал пост Sports.ru в инстаграме с муралом в свою честь

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