Левандовски благодарен Sports.ru за мурал в Варшаве: «Вау, я впечатлен! Спасибо за сюрприз!»

Форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски поблагодарил Sports.ru за граффити в его родном городе Варшаве после признания поляка лучшим футболистом года по версии сайта.
«Вау! Я должен сказать, я впечатлен.
Спасибо, Sports.ru, за этот удивительный сюрприз в Варшаве!
Спасибо большое, берегите себя», – сказал поляк.
Sports.ru подготовил граффити, посвященное Левандовскому, совместно с Parimatch.
Роберт Левандовски – лучший футболист года по версии Sports.ru. Вы за него проголосовали, а мы нарисовали граффити в его родном городе
«Отличная работа». Левандовски лайкнул и прокомментировал пост Sports.ru в инстаграме с муралом в свою честь
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