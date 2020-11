«У этого Тони Крооса есть дети? Я делал это для сына и повторю этот жест снова». Обамеянг о праздновании голов с маской

Нападающий ответил на недавние слова полузащитника Тони Крооса, раскритиковавшего манеру, в которой форвард празднует забитые мячи.

«Кстати, у этого есть дети? Просто, чтобы напомнить, я несколько раз сделал это для своего сына и повторю этот жест снова (речь о маске супергероя, которую Обамеянг надел во время празднования гола – прим. Sports.ru).

Хочу, чтобы у тебя когда-нибудь появились дети, ведь это даст возможность делать их такими счастливыми, как этих учеников младшей школы.

Не забывайте надевать маски и беречь себя», – написал Обамеянг.

У Крооса есть сын Леон, появившийся на свет в 2013 году, дочь Амели, родившаяся в 2016-м, а также еще один сын – Фин, которому сейчас чуть больше полутора лет.

Под учениками младшей школы нападающий «Арсенала» подразумевал детей, нарисовавших Обамеянга, когда им дали задание изобразить счастье.

By the way

Does this @ToniKroos have Kids?

Just to remember i did it for my son few Times and i will do it again

I wish you have Kids one day and make them happy like this Junior School pupils Talk 🙏🏽👊🏽 and don’t Forget #maskon #staysafe 🤡bis https://t.co/J4ZF1XGlsU