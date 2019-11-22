Квалификация Евро-2020. Стыковые матчи. Сербия против Шотландии, Грузия – Северная Македония

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В финальных стыковых матчах квалификации Евро-2020 сборная Грузии принимает Северную Македонию, Венгрия – Исландию, Северная Ирландия играет дома со Словакией, а Сербия – с Шотландией.

В этих встречах будут разыграны четыре последние путевки в финальный турнир, который пройдет летом следующего года.

Квалификация Евро-2020

Финальные стыковые матчи

Путь D

Грузия – Северная Македония
Дата проведения
12 ноября, 20.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
превью матча онлайн статистика

Победитель пути D попадет в группу C к Нидерландам, Украине и Австрии.

Путь А

Венгрия – Исландия
Дата проведения
12 ноября, 22.45, «Пушкаш Арена»
превью матча онлайн статистика

Победитель пути А попадет в группу F к Португалии, Франции и Германии.

Путь В

Северная Ирландия – Словакия
Дата проведения
12 ноября, 22.45, «Виндзор Парк»
превью матча онлайн статистика

Победитель пути В попадет в группу E к Испании, Швеции и Польше.

Путь С

Сербия – Шотландия
Дата проведения
12 ноября, 22.45, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика

Победитель пути С попадет в группу D к Англии, Хорватии и Чехии.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика квалификации Евро-2020

Жеребьевка Евро-2020

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