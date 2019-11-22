Квалификация Евро-2020. Стыковые матчи. Сербия против Шотландии, Грузия – Северная Македония

В финальных стыковых матчах квалификации Евро-2020 сборная Грузии принимает Северную Македонию, Венгрия – Исландию, Северная Ирландия играет дома со Словакией, а Сербия – с Шотландией.

В этих встречах будут разыграны четыре последние путевки в финальный турнир, который пройдет летом следующего года.

Квалификация Евро-2020

Финальные стыковые матчи

Путь D

Победитель пути D попадет в группу C к Нидерландам, Украине и Австрии.

Путь А

Победитель пути А попадет в группу F к Португалии, Франции и Германии.

Путь В

Победитель пути В попадет в группу E к Испании, Швеции и Польше.

Путь С

Победитель пути С попадет в группу D к Англии, Хорватии и Чехии.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика квалификации Евро-2020

Жеребьевка Евро-2020