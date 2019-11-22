Квалификация Евро-2020. Стыковые матчи. Сербия против Шотландии, Грузия – Северная Македония

В финальных стыковых матчах квалификации Евро-2020 сборная Грузии принимает Северную Македонию, Венгрия – Исландию, Северная Ирландия играет дома со Словакией, а Сербия – с Шотландией.
В этих встречах будут разыграны четыре последние путевки в финальный турнир, который пройдет летом следующего года.
Квалификация Евро-2020
Финальные стыковые матчи
Путь D
- Дата проведения
- 12 ноября, 20.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
Победитель пути D попадет в группу C к Нидерландам, Украине и Австрии.
Путь А
- Дата проведения
- 12 ноября, 22.45, «Пушкаш Арена»
Победитель пути А попадет в группу F к Португалии, Франции и Германии.
Путь В
- Дата проведения
- 12 ноября, 22.45, «Виндзор Парк»
Победитель пути В попадет в группу E к Испании, Швеции и Польше.
Путь С
- Дата проведения
- 12 ноября, 22.45, «Райко Митич»
Победитель пути С попадет в группу D к Англии, Хорватии и Чехии.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика квалификации Евро-2020