  Депутат Журова об отстранении России: «Нас бы вернули, если бы голосовали все страны-члены ФИФА. Но в исполкомах недружественных стран больше, поэтому шансов мало»
Депутат Журова об отстранении России: «Нас бы вернули, если бы голосовали все страны-члены ФИФА. Но в исполкомах недружественных стран больше, поэтому шансов мало»

Светлана Журова считает, что большинство стран поддерживает допуск российских команд.

«От политических новостей зависит и отношение в спорте, к сожалению. Люди так или иначе смотрят новости и реагируют. Если бы сейчас все страны-члены ФИФА голосовали по вопросу возвращения России, то уверена, что ситуация могла быть как с Паралимпийским комитетом России – большинством голосов нас вернули бы в футболе.

Но когда такие вопросы решает исключительно президиум, исполком международной федерации, шансов на это мало сейчас. В исполкомах федераций недружественных России стран больше, поэтому они продолжают блокировать возвращение наших спортсменов. А в целом если посчитать по всему миру, стран, которые поддерживают нас, все-таки большинство», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
Государственная дума
