Овечкин о любимой музыке: «Тащусь от Бузовой. Нравится Баста, Гуф, Кравц»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о том, какую музыку он слушает.

– Я люблю рэп, люблю танцевальную музыку. Слушаю то, что мне по вкусу. Я меломан.

– Кого-то можешь назвать?

– Эминем, Тупак. Из наших [исполнителей] мне нравится Гуф, Кравц, тащусь от Бузовой (смеется).

Из русской эстрады могу выделить Басту.

– Лещенко.

– Да. Лещенко, конечно, – сказал Овечкин.

Овечкин закатил вечеринку в честь 35-летия – были все: Ковальчук, Бузова, Плющенко, Меладзе. А лучшую речь сказал Малкин