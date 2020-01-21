Овечкин о любимой музыке: «Тащусь от Бузовой. Нравится Баста, Гуф, Кравц»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин ответил на вопрос о том, какую музыку он слушает.
– Я люблю рэп, люблю танцевальную музыку. Слушаю то, что мне по вкусу. Я меломан.
– Кого-то можешь назвать?
– Эминем, Тупак. Из наших [исполнителей] мне нравится Гуф, Кравц, тащусь от Бузовой (смеется).
Из русской эстрады могу выделить Басту.
– Лещенко.
– Да. Лещенко, конечно, – сказал Овечкин.
Овечкин закатил вечеринку в честь 35-летия – были все: Ковальчук, Бузова, Плющенко, Меладзе. А лучшую речь сказал Малкин