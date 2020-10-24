«Слово «дзюбить» не попадет в словари». Проректор Института русского языка о неологизме

Филологи убеждены, что глагол «дзюбить», вошедший в обиход после публикации интимного видео с участием форварда Артема Дзюбы, не закрепится в русском языке.

«Мне сложно вообразить, что это слово надолго задержится. Очень быстро забудут про Дзюбу, для русского языка это событие – песчинка.

Ноль шансов, что это слово попадет в какие-либо словари, даже жаргонной молодежной лексики», – заявил проректор Института русского языка имени Пушкина Михаил Осадчий.

Его мнение разделяет и старший научный сотрудник Института русского языка РАН Оксана Грунченко: «Не попадет ни в какие словари. Более того, через пару недель о нем никто не вспомнит. Такие слова привязаны к факту, они вызывают улыбку здесь и сейчас».

Напомним, после того, как в сети появилось интим-видео с участием Дзюбы, главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил, что футболист пропустит ближайшие матчи сборной России.

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