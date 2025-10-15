Фанаты Англии скандировали «Тухель, мы будем петь, когда захотим» и «Достаточно ли мы громкие для тебя?» во время игры с Латвией. Тренер был недоволен поддержкой на игре с Уэльсом

Английские фанаты ответили Томасу Тухелю на критику.

Ранее главный тренер сборной Англии упрекнул болельщиков за недостаточную атмосферу на домашней игре с Уэльсом (3:0): «На «Уэмбли» стояла тишина, мы не получили никакой энергии. В течение получаса слышно было только фанатов соперника – это печально».

Через несколько дней во время выездного матча квалификации ЧМ против Латвии (5:0) английские болельщики скандировали с трибун: «Томас Тухель , мы будем петь, когда захотим» и «Томас Тухель, достаточно ли мы громкие для тебя?».

«В первом тайме мне немного досталось – что ж, справедливо. Я воспринял это с юмором, с улыбкой. Принимаю это. У болельщиков была причина после моих последних комментариев, и, думаю, это вполне оправдано.

Мне показалось, что это было довольно креативно. Это меня даже развеселило – так и должно быть. Это британский юмор, и я вполне способен это принять. Нет проблем», – сказал Тухель после игры.

Вчера сборная Англии вышла на ЧМ-2026.