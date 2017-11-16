Квалификация ЧМ-2022. Уругвай разгромил Колумбию, Бразилия играет с Венесуэлой

Начался 3-й тур квалификации чемпионата мира-2022 в Южной Америке.
Сборная Аргентины сыграла вничью с Парагваем (1:1), Колумбия уступила Уругваю (0:3), Бразилия играет с Венесуэлой.
Квалификация ЧМ-2022
Южная Америка
3-й тур
- Дата проведения
- 13 ноября, 23.30, «Estadio Metropolitano Roberto Melendez»
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Колумбия –
Оспина, Мина, Мохика, Мурильо, Барриос (Диас, 32), Куадрадо, Лерма, Урибе (Кардона, 65), Хамес, Муриэль (Морелос, 60), Сапата.
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Уругвай –
Кампанья, Хименес, Винья, Касерес, Годин, Торрейра, де ла Крус (Нуньес, 46), Нандес, Бентанкур (Невес, 90), Суарес (Родригес, 70), Кавани (Арамбарри, 78).
- Удаление:
- Мина (90).
- Дата проведения
- 14 ноября, 02.00, «Эстадио Насьональ»
- Дата проведения
- 14 ноября, 03.30, «Estadio Cicero Pompeu de Toledo (Morumbi)»
- Дата проведения
- 12 ноября, 23.00, «Estadio Hernando Siles»
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Боливия –
Лампе, Джузино, Фернандес (Вака, 66), Вальверде (Монтеро, 54), Хустиниано, Рибера, Сааведра (Вильярроэль, 67), Флорес (Сагредо, 90), Абрего (Альварес, 67), Морено, Арсе.
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Эквадор –
Домингес, Арреага, Кайседо (Плата, 72), Арболеда, Эступиньян, Груэсо, Пресиадо, Сорноса (Ибарра, 63), Мена (Хулио, 83), Эстрада, Кайседо (Франко, 83).
- Дата проведения
- 13 ноября, 03.00, «Эстадио Альберто Хакинто Армандо»
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Аргентина –
Армани, Мартинес, Монтиель, Отаменди, де Пауль (Аларио, 83), Паредес, Окампос (Ди Мария, 60), Паласиос (Ло Чельсо, 29), Гонсалес, Мартинес (Домингес, 83), Месси.
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Парагвай –
Сильва, Рохас, Бальбуэна, Гомес, Алонсо, Кардосо Лусена, Вильясанти (Морель, 74), Хименес (Рохас, 86), Альмирон (Альдерете, 90), Ромеро (Санабрия, 86), Лескано (Перес, 74).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке