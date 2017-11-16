Квалификация ЧМ-2022. Уругвай разгромил Колумбию, Бразилия играет с Венесуэлой

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Начался 3-й тур квалификации чемпионата мира-2022 в Южной Америке.

Сборная Аргентины сыграла вничью с Парагваем (1:1), Колумбия уступила Уругваю (0:3), Бразилия играет с Венесуэлой. 

Квалификация ЧМ-2022

Южная Америка

3-й тур

Колумбия – Уругвай 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
13 ноября, 23.30, «Estadio Metropolitano Roberto Melendez»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – Кавани, 0:2 – 54, пенальти Суарес, 0:3 – 73 Нуньес.
КолумбияОспина, Мина, Мохика, Мурильо, Барриос (Диас, 32), Куадрадо, Лерма, Урибе (Кардона, 65), Хамес, Муриэль (Морелос, 60), Сапата.
УругвайКампанья, Хименес, Винья, Касерес, Годин, Торрейра, де ла Крус (Нуньес, 46), Нандес, Бентанкур (Невес, 90), Суарес (Родригес, 70), Кавани (Арамбарри, 78).
Предупреждения:
Мина (20), Нандес (49), Диас (72), Лерма (74), Кардона (76).
Удаление:
Мина (90).

 

Чили – Перу 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
14 ноября, 02.00, «Эстадио Насьональ»
превью матча онлайн статистика
ЧилиБраво, Исла, Босежур, Марипан, Диас, Пинарес, Пульгар, Видаль, Орельяна, Мора, Менесес.
ПеруГальесе, Трауко, Адвинкула, Абрам, Араухо, Тапия, Акино, Флорес, Йотун, Каррильо, Руидиас.

 

Бразилия – Венесуэла
Дата проведения
14 ноября, 03.30, «Estadio Cicero Pompeu de Toledo (Morumbi)»
превью матча онлайн статистика

 

Боливия – Эквадор 2:3 (1:0, 1:3)
Дата проведения
12 ноября, 23.00, «Estadio Hernando Siles»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 37 Арсе, 1:1 – 46 Кайседо, 1:2 – 55 Мена, 2:2 – 60 Морено, 2:3 – 88, пенальти Груэсо.
БоливияЛампе, Джузино, Фернандес (Вака, 66), Вальверде (Монтеро, 54), Хустиниано, Рибера, Сааведра (Вильярроэль, 67), Флорес (Сагредо, 90), Абрего (Альварес, 67), Морено, Арсе.
ЭквадорДомингес, Арреага, Кайседо (Плата, 72), Арболеда, Эступиньян, Груэсо, Пресиадо, Сорноса (Ибарра, 63), Мена (Хулио, 83), Эстрада, Кайседо (Франко, 83).
Предупреждения:
Джузино (19), Кайседо (45), Груэсо (45), Монтеро (78).

 

Аргентина – Парагвай 1:1 (1:1, 0:0)
Дата проведения
13 ноября, 03.00, «Эстадио Альберто Хакинто Армандо»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 21, пенальти Ромеро, 1:1 – 41 Гонсалес.
АргентинаАрмани, Мартинес, Монтиель, Отаменди, де Пауль (Аларио, 83), Паредес, Окампос (Ди Мария, 60), Паласиос (Ло Чельсо, 29), Гонсалес, Мартинес (Домингес, 83), Месси.
ПарагвайСильва, Рохас, Бальбуэна, Гомес, Алонсо, Кардосо Лусена, Вильясанти (Морель, 74), Хименес (Рохас, 86), Альмирон (Альдерете, 90), Ромеро (Санабрия, 86), Лескано (Перес, 74).
Предупреждения:
Ромеро (30), де Пауль (45), Кардосо Лусена (47), Перес (76), Монтиель (78), Альмирон (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке

Статистика квалификации ЧМ-2022 в Южной Америке

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