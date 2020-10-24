Станислав Черчесов: «В Турции с нежного футбола перейдем на другой. Получили пищу для размышлений»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал итоги товарищеской игры с Молдовой (0:0).

«Математикой не занимались, о корзине [применительно к жеребьевке квалификации ЧМ-2022] не думали. Это подразумевается, но впереди еще две игры, которые все решат. Тем более никогда не знаешь, какая корзина тебе принесет больше счастья.

Век живи, век учись. Слышал, что есть искренний футбол, но прилагательное «нежный» впервые от вас слышу. Сложно ответить, был ли он сегодня нежным, ибо смотрю на футбол своими глазами.

Когда играешь за сборную, любая игра важна. Мы настраивались победить, не реализовали моменты, соперник козыри какие-то представил. Гол в таких играх решает многое. Мы не делим их на контрольные и официальные.

Понятно, что в Турции будет другой футбол. С нежного футбола перейдем на другой. Лига наций, у нас будут изменения. Будем готовиться.

А сегодня был контрольный матч, который дал пищу для размышлений», – сказал Черчесов.

Россия не выиграла у Молдовы – 0:0. Это третья ничья подряд