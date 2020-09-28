⚡ Бабиков выиграл контрольный масс-старт сборной России, Гараничев – 2-й, Сучилов – 3-й

Биатлонист Антон Бабиков выиграл контрольный масс-старт сборной России на сборе в Ханты-Мансийске.
Контрольные гонки сборной России
Ханты-Мансийск
Масс-старт
1. Антон Бабиков – 52,42 (1)
2. Евгений Гараничев – 53,06 (2)
3. Семен Сучилов – 53,25 (5)
4. Игорь Малиновский – 53,32 (4)
5. Эдуард Латыпов – 53,49 (6)
6. Василий Томшин – 53,53 (4)
7. Карим Халили – 54,03 (3)
8. Алексей Петров – 54,09 (3)
9. Кирилл Бажин – 54,31 (4)
10. Дмитрий Иванов – 55,02 (3)
11. Рустам Каюмов – 55,41 (6)
Накануне контрольный спринт выиграл Гараничев, Пащенко был вторым, а Бабиков и Латыпов поделили третье место.
По этим двум гонкам будет сформирован состав сборной на первые этапы Кубка мира. Александр Логинов и Матвей Елисеев в гонках не участвуют – им гарантировано участие на Кубке мира.