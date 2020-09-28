⚡ Бабиков выиграл контрольный масс-старт сборной России, Гараничев – 2-й, Сучилов – 3-й

Теги Кубок мира по биатлону сборная России Евгений Гараничев Антон Бабиков Семен Сучилов Эдуард Латыпов Алексей Петров Игорь Малиновский Дмитрий Иванов Василий Томшин Карим Халили Рустам Каюмов Кирилл Бажин Биатлон

Биатлонист Антон Бабиков выиграл контрольный масс-старт сборной России на сборе в Ханты-Мансийске.

Контрольные гонки сборной России

Ханты-Мансийск

Масс-старт

1. Антон Бабиков – 52,42 (1)

2. Евгений Гараничев – 53,06 (2)

3. Семен Сучилов – 53,25 (5)

4. Игорь Малиновский – 53,32 (4)

5. Эдуард Латыпов – 53,49 (6)

6. Василий Томшин – 53,53 (4)

7. Карим Халили – 54,03 (3)

8. Алексей Петров – 54,09 (3)

9. Кирилл Бажин – 54,31 (4)

10. Дмитрий Иванов – 55,02 (3)

11. Рустам Каюмов – 55,41 (6)

Накануне контрольный спринт выиграл Гараничев, Пащенко был вторым, а Бабиков и Латыпов поделили третье место.

По этим двум гонкам будет сформирован состав сборной на первые этапы Кубка мира. Александр Логинов и Матвей Елисеев в гонках не участвуют – им гарантировано участие на Кубке мира.

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