⚡ Бабиков выиграл контрольный масс-старт сборной России, Гараничев – 2-й, Сучилов – 3-й

Биатлонист Антон Бабиков выиграл контрольный масс-старт сборной России на сборе в Ханты-Мансийске.

Контрольные гонки сборной России

Ханты-Мансийск

Масс-старт

1. Антон Бабиков – 52,42 (1)

2. – 53,06 (2)

3. Семен Сучилов – 53,25 (5)

4. – 53,32 (4)

5. – 53,49 (6)

6. – 53,53 (4)

7. – 54,03 (3)

8. Алексей Петров – 54,09 (3)

9. Кирилл Бажин – 54,31 (4)

10. Дмитрий Иванов – 55,02 (3)

11. Рустам Каюмов – 55,41 (6)

Накануне контрольный спринт выиграл Гараничев, Пащенко был вторым, а Бабиков и Латыпов поделили третье место.

По этим двум гонкам будет сформирован состав сборной на первые этапы Кубка мира. Александр Логинов и Матвей Елисеев в гонках не участвуют – им гарантировано участие на Кубке мира.