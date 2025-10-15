  • Спортс
  • Кокорин о драке с Паком: «Не уверен, что не ударил бы его еще раз, если бы он сказал то же, что и тогда. Если ты так разговариваешь, то должен быть готов постоять за себя»
Александр Кокорин высказался о драке, за которую попал в тюрьму.

– Возвращаясь к роковому дню, к «Кофемании» – если бы была возможность отыграть ситуацию назад, что бы сделали иначе?

– Что там отыгрывать – домой ушел бы. Но, когда говорят, что жизнь учит, что два раза на одни грабли не наступишь, могу честно сказать одну вещь. Если бы я его (Дениса Пака – Спортс’’) увидел сейчас и он сказал мне то же, что тогда, – не уверен, что не ударил бы его еще раз.

Понятно, что под градусом ты намного восприимчивее. И у меня была первая драка, в которой я, кстати, сумел удержаться. Ходил растаскивал, и в суде нашли эти записи, когда и этого оттащил, и тому сказал: «Успокойся». Там все слышно. Прихожу – и попадается этот человек. И его уровень хамства... На какой бы ты ни был должности – это не дает тебе права говорить такие вещи. Что-то же мужское в человеке должно быть.

По мне, если ты так разговариваешь, то должен быть готов постоять за себя. Сидят пять пьяных дебилов, мы все это видим. Понимая ситуацию, специально садимся в конце зала. Вся «Кофемания» – пустая. А потом начинается. Когда человек высказывается так уверенно – понятно, что он чувствует за собой какое-то прикрытие. Но это не по-мужски. Тем более что потом он начинает трястись, говорить: извините, ребята. В общем, очень неприятный тип. И как он вел себя в суде – позорище. Чем меньше будет таких людей в России – тем лучше будет наша страна.

– То есть сейчас бы его встретили – не ручаетесь за себя?

– Если бы он что-то позволил себе сказать в мой адрес – не ручаюсь. Просто понимаю, что ничего не брал бы в руки, поскольку это рассматривается как орудие. Но легкими [телесными повреждениями] там можно было бы не отделаться.

– Рукопожатия с ним точно не было бы?

– Ни в коем случае. Не из-за какой-то обиды. Просто парень максимально неприятный. И все, кто с ним работает, подтверждают и знают это.

– Вы с ним после выхода из заключения никогда не встречались?

– Нет. И упаси Господь.

– Если бы оказались в Москве, мимо той «Кофемании» за километр бы проходили?

– Да нет, зашел бы без проблем, – сказал нападающий «Ариса». 

Кокорин о «Зените»: «Большие дяди решили, что мне нельзя там оставаться – никаких обид, это моя вина. Пак знаком со всей нашей иерархией, могли сказать: «Чтобы его там не было»

Кокорин подарил гостям французского ресторана 50 бутылок шампанского после победы над Испанией на ЧМ-2018: «Пусть каждый выпьет за Россию!»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
