Сычев о «Спартаке»: «В кабинете Червиченко говорили: «Не подпишешь контракт, мы тебе битой колени переломаем»

Бывший форвард поделился воспоминаниями о работе с бывшим главным тренером и экс-президентом клуба .

«С Олегом Иванычем вообще вопросов не было. Были проблемы с Червиченко.

Ну, когда тебе говорят: «Чувак, если ты не будешь подписывать контракт, мы тебе битой колени переломаем». В кабинете. Не знаю, был ли в курсе Романцев – у него ж свои были проблемы, передел там. Мутные времена.

До сих пор не всем понятно, что произошло. Бывает, что тормозят полицейские на Кутузовском и спрашивают: «Ну что там было?»

И ты стоишь и 15 минут рассказываешь. Потом: «Можно я поеду?» – «Езжай».

Это было тяжело, потому что вот тебя любят, а через неделю-две просто ненавидят», – сказал Сычев.

Сычев перешел в московский «Спартак» из тамбовского в январе 2002 года. Летом у него возникли трудности в клубе в связи с задержкой зарплаты и требованиями подписать новый контракт, и в августе футболист разорвал контракт с командой.