14

Йылдыз интересен «Челси», «Арсеналу» и «Барсе». Вингер хочет, чтобы «Ювентус» повысил ему зарплату с 1,7 млн евро до 6 млн (La Gazzetta dello Sport)

Кенан Йылдыз интересен нескольким топ-клубам.

По информации La Gazzetta dello Sport, в подписании вингера «Ювентуса» заинтересованы «Челси», «Арсенал» и «Барселона». Утверждается, что летом было отклонено предложение «синих» на сумму 67 млн евро. 

Сам футболист хотел бы, чтобы ему повысили зарплату, если он останется в туринском клубе. Сейчас он получает 1,7 миллиона евро в год, но хочет приблизиться по уровню дохода к Джонатану Дэвиду, который зарабатывает около 6 млн. 

В текущем сезоне Серии А турецкий игрок провел 6 матчей, отличившись 1 голом и 3 ассистами. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
