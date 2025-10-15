Йылдыз интересен «Челси», «Арсеналу» и «Барсе». Вингер хочет, чтобы «Ювентус» повысил ему зарплату с 1,7 млн евро до 6 млн (La Gazzetta dello Sport)

Кенан Йылдыз интересен нескольким топ-клубам.

По информации La Gazzetta dello Sport, в подписании вингера «Ювентуса » заинтересованы «Челси », «Арсенал » и «Барселона ». Утверждается, что летом было отклонено предложение «синих» на сумму 67 млн евро.

Сам футболист хотел бы, чтобы ему повысили зарплату, если он останется в туринском клубе. Сейчас он получает 1,7 миллиона евро в год, но хочет приблизиться по уровню дохода к Джонатану Дэвиду , который зарабатывает около 6 млн.

В текущем сезоне Серии А турецкий игрок провел 6 матчей, отличившись 1 голом и 3 ассистами. Его статистика – здесь .