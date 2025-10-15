«Шахтер» из ДНР с 2026-го будет выступать во Второй лиге России. Домашние матчи будут играть в Крыму (Sport Baza)
«Шахтер» из ДНР будет выступать во Второй лиге России с 2026 года.
По информации телеграм-канала Sport Baza, клуб уже начал проходить лицензирование. Представители клуба получили одобрение от ФНЛ на участие в следующем сезоне.
«Шахтер» попадет в первую группу Leon Второй лиги дивизиона Б, а домашние матчи будет проводить в Крыму. Бюджет клуба из Донецка составит порядка 60 млн рублей, сообщает источник.
При этом «Шахтер» не будет участвовать в Fonbet Кубке России из-за возможных санкций со стороны ФИФА и УЕФА в адрес РФС.
Также во Второй лиге Б могут оказаться «Фрегат» из Херсонской области и луганская «Заря». Оба клуба в данный момент прорабатывают вопросы по возможному участию в турнире.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Sport Baza
