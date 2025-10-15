Сатпаев, Харебашвили, Хасанов, Дро, Мбайе, Бомба, Камарда, Пальма – в топ-60 самых перспективных молодых игроков по версии The Guardian
The Guardian составил ежегодный топ-60 самых перспективных молодых игроков.
Футболистов не ранжировали, а разместили в общей таблице.
В список вошли Дро и Тони Фернандесы («Барселона»), Франческо Камарда («Лечче», аренда из «Милана»), Ибраим Мбайе («ПСЖ»), Леннарт Карл («Бавария»), Нджикура Бомба («Байер»), Маттео Пальма («Удинезе»), Самуэле Инасио («Боруссия» Дортмунд) и другие.
Британское издание также выделяет Дастана Сатпаева из Казахстана («Кайрат», права на игрока у «Челси»), Сабу Харебашвили из Грузии («Динамо» Тбилиси) и Садриддина Хасанова из Узбекистана («Бунедкор»). Россияне в списке не представлены.
Полный список можно изучить по ссылке.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: The Guardian
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости