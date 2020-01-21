КХЛ. «Ак Барс» в гостях у «Трактора», ЦСКА принимает «Салават», СКА против «Витязя»

В очередной игровой день КХЛ «Ак Барс» играет на выезде с «Трактором», ЦСКА встречается дома с «Салаватом Юлаевым», «Локомотив» – с «Автомобилистом», а СКА играет в гостях с «Витязем».

Матч «Металлург» – «Йокерит» отменен из-за вспышки коронавируса в финском клубе.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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