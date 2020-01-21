КХЛ. «Ак Барс» в гостях у «Трактора», ЦСКА принимает «Салават», СКА против «Витязя»

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В очередной игровой день КХЛ «Ак Барс» играет на выезде с «Трактором», ЦСКА встречается дома с «Салаватом Юлаевым», «Локомотив» – с «Автомобилистом», а СКА играет в гостях с «Витязем».

Матч «Металлург» – «Йокерит» отменен из-за вспышки коронавируса в финском клубе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Трактор – Ак Барс
Дата проведения
12 ноября, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

 

Нефтехимик – Барыс
Дата проведения
12 ноября, 19.00, «Нефтехим-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Куньлунь
Дата проведения
12 ноября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Северсталь
Дата проведения
12 ноября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Локомотив – Автомобилист
Дата проведения
12 ноября, 19.30, «Арена-2000»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – СКА
Дата проведения
12 ноября, 19.30, «Ледовый дворец Витязь»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Салават Юлаев
Дата проведения
12 ноября, 19.30, «Ледовый дворец ЦСКА»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Рига – Сочи
Дата проведения
12 ноября, 20.30, «Арена-Рига»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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