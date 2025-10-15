Деян Станкович: «Я сделал много хорошего в «Спартаке», это факт. В клубе сменилось много тренеров – проблема всегда была в них?»
Деян Станкович высказался о своем вкладе в «Спартаке».
– Вы оставили свой след в «Спартаке», не так ли? Даже те, кто постоянно вас критикует, этого не отрицают.
– В «Спартаке» я сделал много хорошего, если говорить откровенно. Конечно, это не означает, что мои заслуги гарантируют мне место в клубе вне зависимости от результатов. Но факт остается фактом.
Взгляните сами: «Спартак» за последние годы сменил много тренеров. Совпадение? Проблема всегда была в тренерах? Думаю, руководство осознало, что в какой-то момент этот тренд нужно изменить – что какому-то тренеру нужно дать настоящее доверие, – сказал главный тренер «Спартака».
Станкович о критике: «Я мишень потому, что я иностранец! Это единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности»
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Kurir
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости