Аленичев назвал «Спартак» самым популярным клубом России: «Из 10 человек 7 будут спартаковскими болельщиками. «Зенит» даже не близко»

Дмитрий Аленичев считает, что «Спартак» намного популярнее «Зенита».

«Только в Петербурге не «Спартак » будет самым популярным клубом. Во всей остальной стране это однозначно «Спартак». Я много путешествую по стране и вижу, что из десяти человек семь будут спартаковскими болельщиками.

«Зенит » даже не близко, хотя это не умаляет их заслуг. Сергей Семак проделал отличную работу, за последние семь лет они шесть раз были чемпионами, но даже речи быть не может о том, что они популярнее», – сказал бывший игрок и тренер красно-белых.