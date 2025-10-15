Аленичев назвал «Спартак» самым популярным клубом России: «Из 10 человек 7 будут спартаковскими болельщиками. «Зенит» даже не близко»
Дмитрий Аленичев считает, что «Спартак» намного популярнее «Зенита».
«Только в Петербурге не «Спартак» будет самым популярным клубом. Во всей остальной стране это однозначно «Спартак». Я много путешествую по стране и вижу, что из десяти человек семь будут спартаковскими болельщиками.
«Зенит» даже не близко, хотя это не умаляет их заслуг. Сергей Семак проделал отличную работу, за последние семь лет они шесть раз были чемпионами, но даже речи быть не может о том, что они популярнее», – сказал бывший игрок и тренер красно-белых.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
