Призер ОИ Лещик о Беларуси: «Я не скот, с которым можно так обращаться. Силовикам нужен психотерапевт»

Серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне по художественной гимнастике Наталья Лещик высказалась о событиях в Беларуси.

«Когда выходила на первые акции протеста, это было что-то невероятное. Огромное количество людей разных профессий, возрастов, социальных слоев, люди интеллигентные, творческие. Я увидела такое единодушных людей. Испытывала гордость.

Но когда начались жесточайшие задержания, огромный уровень насилия, эта гордость перекрывается болью и бессилием. Потому, что не можешь ничем помочь людям. Нужно хотя бы оглаской помогать.

Для меня самый большой вопрос – на что рассчитывает власть при таком отношении к народу? Наверное, власть рассчитывает, что таким образом заставит нас прекратить говорить, прекратить выходить, прекратить бороться за свои права.

Лично я считаю, что это не работает. Во мне это поднимает новую волну неприятных эмоций и возникает желание бороться дальше.

Я не скот, с которым можно так обращаться. Я человек и хочу иметь обычные права человека, как во всем мире.

Мне очень хотелось бы позитивно мыслить и надеяться, что можно достучаться до силовиков, но, думаю, что в их случае нужен, скорее, не психолог, а психотерапевт. Среди силовиков остались только те люди, у которых тяжелый случай», – цитирует Лещик Tribuna.com со ссылкой на БЕЛСАТ NEWS.