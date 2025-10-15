«Пари НН» принимает «Акрон». Ждем всех на домашнем матче против тольяттинцев!
В 12-м туре Мир РПЛ «Пари НН» сыграет с «Акроном».
Матч пройдет в субботу, 18 октября, в 13:00 на стадионе «Совкомбанк Арена».
После 11 туров чемпионата «Пари НН» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице, имея шесть очков в активе. Тольяттинцы же идут на два места выше, обгоняя «Пари НН» на два очка. Нижегородцам нужна ваша поддержка в матче против «Акрона»!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости