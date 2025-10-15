Арутюнянц уходит с поста президента «Ростова». Он занимал его с 2017-го («РБ Спорт»)

Арташес Арутюнянц покидает пост президента «Ростова».

По информации «РБ Спорт», это было личное решение президента.

Пока неизвестно, кто заменит Арутюнянца, новый глава клуба будет избран советом директоров. Отмечается, что Арутюнянц , занимавший должность президента с 2017 года, останется акционером «Ростова ».

В текущем сезоне Мир РПЛ клуб идет на 10-м месте с 13 очками.