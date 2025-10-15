Арутюнянц уходит с поста президента «Ростова». Он занимал его с 2017-го («РБ Спорт»)
Арташес Арутюнянц покидает пост президента «Ростова».
По информации «РБ Спорт», это было личное решение президента.
Пока неизвестно, кто заменит Арутюнянца, новый глава клуба будет избран советом директоров. Отмечается, что Арутюнянц, занимавший должность президента с 2017 года, останется акционером «Ростова».
В текущем сезоне Мир РПЛ клуб идет на 10-м месте с 13 очками.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
