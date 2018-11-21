Северная Македония впервые вышла на Евро благодаря голу 37-летнего Пандева на поле Грузии

Сборная Северной Македонии обыграла команду Грузии (1:0) в финальном стыковом матче квалификации Евро-2020.
Единственный гол забил форвард Горан Пандев, выступающий за «Дженоа». Нападающему 37 лет.
Северная Македония впервые станет участником чемпионата Европы. Как победитель стыковых матчей пути D, она сыграет с Нидерландами, Украиной и Австрией на групповом этапе Евро-2020.
- Дата проведения
- 12 ноября, 20.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
- Гол:
- 0:1 – 56 Пандев.
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Грузия –
Лория, Двали (Давиташвили, 90), Какабадзе, Кверквелия, Кашия (Джигаури, 88), Канкава, Квеквескири, Окриашвили, Гвилия (Папунашвили, 80), Казаишвили (Хочолава, 90), Качарава (Лобжанидзе, 81).
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Северная Македония –
Димитриевски, Муслиу, Велкоски, Бейтулаи, Ристовски (Зайков, 89), Николов (Костадинов, 84), Адеми (Спировски, 67), Элмаз, Алиоски, Несторовски (Тричковски, 89), Пандев.
- Предупреждения:
- Николов (62), Кашия (75), Окриашвили (78), Несторовски (82), Костадинов (90).