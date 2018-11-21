Северная Македония впервые вышла на Евро благодаря голу 37-летнего Пандева на поле Грузии

Сборная Северной Македонии обыграла команду Грузии (1:0) в финальном стыковом матче квалификации Евро-2020.

Единственный гол забил форвард , выступающий за . Нападающему 37 лет.

впервые станет участником чемпионата Европы. Как победитель стыковых матчей пути D, она сыграет с Нидерландами, и Австрией на групповом этапе Евро-2020.