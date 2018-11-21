Северная Македония впервые вышла на Евро благодаря голу 37-летнего Пандева на поле Грузии

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Сборная Северной Македонии обыграла команду Грузии (1:0) в финальном стыковом матче квалификации Евро-2020.

Единственный гол забил форвард Горан Пандев, выступающий за «Дженоа». Нападающему 37 лет.

Северная Македония впервые станет участником чемпионата Европы. Как победитель стыковых матчей пути D, она сыграет с Нидерландами, Украиной и Австрией на групповом этапе Евро-2020.

Грузия – Северная Македония 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
12 ноября, 20.00, «стадион Бориса Пайчадзе»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 56 Пандев.
ГрузияЛория, Двали (Давиташвили, 90), Какабадзе, Кверквелия, Кашия (Джигаури, 88), Канкава, Квеквескири, Окриашвили, Гвилия (Папунашвили, 80), Казаишвили (Хочолава, 90), Качарава (Лобжанидзе, 81).
Северная МакедонияДимитриевски, Муслиу, Велкоски, Бейтулаи, Ристовски (Зайков, 89), Николов (Костадинов, 84), Адеми (Спировски, 67), Элмаз, Алиоски, Несторовски (Тричковски, 89), Пандев.
Предупреждения:
Николов (62), Кашия (75), Окриашвили (78), Несторовски (82), Костадинов (90).

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